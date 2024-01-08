Исполнителя хита «Ты пчела, я пчеловод» Виктора Поплеева задержали в Москве

Ведущий вокалист пары RASA, Виктор Поплеев, был задержан сотрудниками ГИБДД в Москве. По данным СМИ, исполнитель популярного хита “Ты пчела, я пчеловод” находился в пути в Зеленоград, когда его остановили сотрудники ДПС.