Исполнителя хита «Ты пчела, я пчеловод» Виктора Поплеева задержали в Москве

Ведущий вокалист пары RASA, Виктор Поплеев, был задержан сотрудниками ГИБДД в Москве. По данным СМИ, исполнитель популярного хита “Ты пчела, я пчеловод” находился в пути в Зеленоград, когда его остановили сотрудники ДПС.
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