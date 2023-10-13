Венесуэла осудила ракетные удары Израиля по аэропортам в Сирии

Категорическое осуждение ракетных ударов, произведенных Израилем по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, выразило правительство Венесуэлы, сообщается 13 октября в заявлении Министерства иностранных дел Боливарианской Республики.
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