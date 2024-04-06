Торговые сети увеличили поставки воды в магазины Барнаула

За ситуацией внимательно следит комитет по развитию предпринимательства и потребительскому рынку Власти Барнаула проработали с торговыми сетями вопрос об увеличении поставок бутилированной воды, сообщила глава комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку Наталья Кротова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии