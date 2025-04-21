Поделился с родственниками: глава Пентагона сообщил жене, брату и адвокату, как ударит по хуситам

Министр обороны США Пит Хегсет 15 марта предоставил конфиденциальную информацию близким людям.Министр обороны США Пит Хегсет 15 марта поделился информацией о предстоящих ударах по Йемену в закрытом групповом чате Signal.
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