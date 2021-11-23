Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Адыгее

В Адыгее произошло ДТП, жертвами которого стали три человека. Как сообщает агентство пресс-служба МВД по республике Адыгея, инцидент произошел на 20 километре автодороги А-160, ведущей из города Майкопа в город Адыгейск, около хутора Шевченко.