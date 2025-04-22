Золото установило исторический рекорд, превысив $3500 за унцию на торгах.

На торгах во вторник цена золота впервые в истории превысила $3500 за тройскую унцию. Это значительное событие привлекло внимание инвесторов и экономистов, подтверждая растущий интерес к драгоценным металлам на фоне глобальной нестабильности.
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