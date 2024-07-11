Двухлетняя задержка с принятием окончательного решения по заявлению о предоставлении убежища, поданному убитым вчера в Кишиневе гражданином Турции, который оказался опасным преступником, осужденным в Великобритании и Турции, свидетельствует о том, что судьи брали взятки.