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5G в России запустят не позднее конца 2027 года, заявили в Минцифры

5G в России запустят не позднее конца 2027 года, заявили в Минцифры

На первом этапе связь появится только в городах-миллионниках.Операторы получат новый диапазон частот 4,63–4,99 ГГц, а также будут использовать уже действующие базовые станции.

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