Советник Мединский рассказал, что новый учебник по обществознанию почти завершен

Председатель Российского военно-исторического общества, государственный советник РФ первого класса, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что работа над созданием нового учебника по обществознанию для школьников находится на завершающем этапе.
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