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Царьград

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"Я намерена выиграть эту номинацию": Харрис приняла приглашение Байдена стать кандидатом в президенты США

"Я намерена выиграть эту номинацию": Харрис приняла приглашение Байдена стать кандидатом в президенты США

Вице-президент США Камала Харрис собирается выдвинуться в качестве кандидата на выборах президента от демократов.

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