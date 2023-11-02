В Конгрессе США обеспокоены способностью Байдена руководить страной

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что сильно обеспокоен способностью американского президента Джо Байдена руководить страной, поскольку он ни одного политического вопроса не решил успешно, – сообщает в четверг, 2 ноября, телеканал Fox News Business.