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62ИНФО | Новости Рязани

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Названы самые опасные районы Рязанской области 1 сентября

Названы самые опасные районы Рязанской области 1 сентября

Возглавляет список на вторник Рязанский район. Здесь указано три опасных фактора: высока вероятность техногенных пожаров и риски природных возгораний, есть высокая угроза ДТП.

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