Digital Foundry изучила чип Nvidia, который, по слухам, будет использоваться в Switch 2 Спе...

Digital Foundry изучила чип Nvidia, который, по слухам, будет использоваться в Switch 2Специалисты в области технологий из Digital Foundry изучают более конкретные слухи о Switch 2: чип, который, как предполагается, должен использоваться в основе консоли от Nintendo.
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