В Москве в пятый раз пройдет фестиваль «Зарядье»

В Москве пройдет фестиваль «Зарядье» под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Пятый московский фестиваль «Зарядье» пройдет с 11 по 16 ноября в одноименном концертном зале, передает пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Гергиева.