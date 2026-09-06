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У россиян возникли трудности с покупкой запчастей для Renault

У россиян возникли трудности с покупкой запчастей для Renault

Как сообщил Telegram-канал Baza, оригинальные детали для машин французской марки стремительно пропадают из продажи, а владельцы не самых массовых моделей Renault вынуждены ремонтировать свои автомобили подержанными деталями с «разборок».

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