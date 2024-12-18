Трейдер Назаров: в середине 2025 года ЦБ начнет снижать ключевую ставку

На пятничном заседании Центробанк повысит ключевую ставку в диапазоне от 23% до 25%, так как актуальная статистика демонстрирует некоторое замедление темпов роста инфляции в результате действий регулятора.
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