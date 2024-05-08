Сколько кофе нужно пить по утрам, чтобы оптимизировать работу мозга?

А сколько пьёте вы? Пишите в комментариях. Новое исследование, проведённое в Таиланде с использованием электроэнцефалографии (ЭЭГ) и когнитивных тестов, показало, что для бодрости по утрам и улучшения когнитивных функций достаточно употребить 50 мг кофеина.