Политика как он...
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Политика как она есть

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Военный врач заявил, что украинцы ведут войну без правил

Военный врач заявил, что украинцы ведут войну без правил

Военный хирург, известный под позывным Михалыч, считает, что в конфликте на Украине нет места правилам.

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Комментарии
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Samarium
На войне одно правило-ПОБЕДА над врагом!!! При этом не важно какими методами и способами она будет  достигнута. Важен лишь конечный результат....Удительно, что чеовек, прошедший, казалось бы  через столько военных конфликтов, рассуждает о наличии каких- то правил, по которым ведется война...
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