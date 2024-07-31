Военный хирург, известный под позывным Михалыч, считает, что в конфликте на Украине нет места правилам.
Военный врач заявил, что украинцы ведут войну без правил
Комментарии
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Samarium
На войне одно правило-ПОБЕДА над врагом!!! При этом не важно какими методами и способами она будет достигнута. Важен лишь конечный результат....Удительно, что чеовек, прошедший, казалось бы через столько военных конфликтов, рассуждает о наличии каких- то правил, по которым ведется война...
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