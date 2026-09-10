Китай и Россия в поисках эффективной модели реализации идентичных ценностей

Проблема возрождения и продвижения традиционных ценностей, противостоящих антиценностям Запада в условиях глобализации и технологических изменений, не исключительно внутрироссийская.
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