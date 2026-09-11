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Радимов: «Не выиграет ни за что «Спартак» дома у «Ростова»

Радимов: «Не выиграет ни за что «Спартак» дома у «Ростова»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Ростовом».

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