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Премьер Канады Трюдо обсудил с Зеленским завершение конфликта на Украине на условиях Киева

Премьер Канады Трюдо обсудил с Зеленским завершение конфликта на Украине на условиях Киева

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в Twitter, что он провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались текущая ситуация на Украине и необходимость завершения конфликта на условиях Киева.

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