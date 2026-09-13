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«Это несправедливо». Норрис раскритиковал правило VSC после потерянной победы

«Это несправедливо». Норрис раскритиковал правило VSC после потерянной победыMcLarenДействующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис потерял около 20 секунд из-за появления режима VSC в Гран При Испании и назвал такой исход несправедливым.

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