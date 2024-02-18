Опубликован первый репортаж из освобождённой Авдеевки

Народная Милиция ДНР опубликовала первый репортаж из только что освобождённой Авдеевки. Город полностью освобождён от оккупации украинских нацистов, которые оккупировали этот город под Донецком ещё в 2014 году.
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