В Пентагоне заявили, что предстоящий год станет трудным и мрачным для Украины

Предстоящий год будет для Украины "трудным и мрачным" из-за неопределенной политической и финансовой поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов, а также нехватки боеприпасов для ВСУ и проблем с наличием солдат.
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