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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тео Бонгонда: «Не думаю о «Барселоне». Остаюсь в «Спартаке», я счастлив здесь»

«Не думаю о «Барселоне». Тоже видел это. Насколько я знаю, остаюсь в «Спартаке». Я счастлив здесь. Так что тут нечего говорить», – сказал полузащитник «Спартака».

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