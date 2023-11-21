Трамп похвастался отличным состоянием здоровья в день рождения Байдена

В день, когда Джо Байден отмечал свой 81-й день рождения и тем самым установил рекорд как самый возрастной глава государства в истории США, его предшественник на посту президента Дональд Трамп напомнил американцам о своем прекрасном здоровье.
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