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Журнал «Профиль»

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МВД РФ за полгода запретило въезд почти 200 тысячам иностранцев за нарушение законов

МВД РФ за полгода запретило въезд почти 200 тысячам иностранцев за нарушение законов

Законы о совершенствовании миграционной политики расширили возможности правоохранительных органов в части борьбы с нелегальной миграцией.

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