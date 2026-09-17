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Тульские новости

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Заместитель Министра спорта России посетил Узловский политехнический колледж

Заместитель Министра спорта России посетил Узловский политехнический колледж

Заместитель Министра спорта России пообщался со студентами, преподавателями и руководством колледжа, а также выпускниками, которые уже задействованы на химических производствах компаний.

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