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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе, Олисе, Дембеле, Камавинга, Шерки и Леполь вызваны в сборную Франции на первые игры при Зидане

Объявлен состав сборной Франции на первые матчи под руководством нового тренера. Штаб Зинедина Зидана вызвал на игры Лиги наций против Турции , Бельгии и Италии следующих футболистов: – вратари : Майк Меньян («Милан»), Робен Риссер («Ренн»), Гийом Рест («Тулуза»); – защита : Анди Диуф («Интер»), Жереми Жаке («Ливерпуль»), Ибраима Конате («Реал»), Пьер Калулу («Ювентус»), Жюль Кунде («Барселона»), Максанс Лакруа («Кристал Пэлас»), Адриен Трюффер («Борнмут»), Дайо Упамекано («Бавария»); – полузащита : Эдуардо Камавинга («Реал»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Люка Да Кунья («Комо»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»); – атака : Брэдли Барколя («Ливерпуль»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Эстебан Леполь («Ренн»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»).

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