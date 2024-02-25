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Bloomberg: Пентагон завел более 50 уголовных дел по поставкам оружия на Украину

Bloomberg: Пентагон завел более 50 уголовных дел по поставкам оружия на Украину

Боеприпасы и снаряжение воруют, перенаправляют, посредники мошенничают при закупках.Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, сообщил, что его инспекторы возбудили более полусотни уголовных дел по фактам преступлений при поставках военной помощи Украине.

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