Россия впервые запустила спутники связи с 5G.

20.05.2024 [16:42] В России впервые запустили в космос спутники с поддержкой 5G. Как сообщает Министерство цифрового развития РФ, российская компания «Бюро 1440» отправила на низкую околоземную орбиту три космических аппарата, которые «впервые в российской космической индустрии» используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами.