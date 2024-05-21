Россия впервые запустила спутники связи с 5G.

20.05.2024 [16:42] В России впервые запустили в космос спутники с поддержкой 5G. Как сообщает Министерство цифрового развития РФ, российская компания «Бюро 1440» отправила на низкую околоземную орбиту три космических аппарата, которые «впервые в российской космической индустрии» используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами.
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