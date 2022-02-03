Количество сообщений о минировании гражданских объектов, участившееся в ДНР в последнее время, говорит о том, что кто-то пытается проанализировать устойчивость системы гражданской обороны республики, заявил военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский в своем телеграм-канале 2 февраля.
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