«Другая Украина»: Зеленского должны привлечь к уголовной ответственности

Движение «Другая Украина» обратилось к Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро Украины с требованием провести следствие в отношении Владимира Зеленского, Андрея Ермака и других высокопоставленных лиц страны.
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