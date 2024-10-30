Российскую армию признали самой сильной в Мире

Фото: culture.ru Новости дня за сегодня сообщают, что по данным американского новостного издания US News and World Report, российская армия занимает первую позицию в списке самых сильных вооруженных сил на планете.
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