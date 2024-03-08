Глупый президент Франции Макрон, которого уже окрестили “Макрон – Наполеон”, вновь заявил о возможности отправки французских войск на Украину – на историческую территорию России, где уже бывал Наполеон 13:33, Париж, В этот раз Макрон конкретизировал свои самоубийственные для Франции идеи по отправке войск Франции на историческую территорию России – Украину.