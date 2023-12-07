В Казани стартует проект по обновлению пешеходных маршрутов к школам

Мэр Казани, Ильсур Метшин, сообщил о запуске программы обновления пешеходных маршрутов к школам. Проект «Дорога в школу» начнется в 2024 году и будет направлен на улучшение безопасности и привлекательности пешеходных маршрутов от домов до школ.