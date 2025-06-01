В Международный день соседей в Рязани сыграли свадьбу Диана и Сергей

Жители из разных районов области собрались, чтобы вместе отведать фирменные пироги, насладиться душистым чаем из пузатого самовара и встретить рассвет новой семьи, став свидетелями свадьбыВ Международный день соседей 30 мая в Рязанском Верхнем городском парке свою свадьбу сыграли Диана и Сергей.