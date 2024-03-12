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Названо число офицеров НАТО, ликвидированных вместе с комплексом «Пэтриот»

Названо число офицеров НАТО, ликвидированных вместе с комплексом «Пэтриот»

Эксперт Крапивник рассказал, кто обслуживал уничтоженную батарею ЗРК.Больше трех десятков натовских военных могли быть уничтожены вместе с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Пэтриот» в районе Красноармейска.

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Комментарии
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Андрей Витальевич
От Искандера. что гораздо эффективнее. 😀
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15 час.
Олег Самойлов
Плохо, что так мало пиндосятины и подпиндоснеиков! Было бы лучше, если бы на пару порядков БОЛЬШЕ!
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12 час.
ДК
Дмитрий Королевич
Мало!!
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3 час.

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