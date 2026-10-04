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Сезон простуд. Врач напомнила о главных правилах профилактики ОРВИ

Сезон простуд. Врач напомнила о главных правилах профилактики ОРВИ

Особое внимание стоит уделять гигиене рук Во время сезонного подъема заболеваемости ОРВИ особое внимание стоит уделять гигиене рук и стараться не касаться лица.

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