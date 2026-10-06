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«Год хожу без съёмок»: почему Дарья Повереннова исчезла из новых сериалов и чем занимается в 54 года

«Год хожу без съёмок»: почему Дарья Повереннова исчезла из новых сериалов и чем занимается в 54 года

Дарья Повереннова решила не ждать, пока зрители сами догадаются, куда она пропала с экранов. В начале октября 54-летняя актриса с самоиронией обратилась к режиссёрам: мол, уже «вот год» гуляет без съёмок.

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