«Год хожу без съёмок»: почему Дарья Повереннова исчезла из новых сериалов и чем занимается в 54 года

Дарья Повереннова решила не ждать, пока зрители сами догадаются, куда она пропала с экранов. В начале октября 54-летняя актриса с самоиронией обратилась к режиссёрам: мол, уже «вот год» гуляет без съёмок.
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