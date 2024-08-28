Медведев: России придется наращивать арсенал после СВО

Россия с началом спецоперации в кратчайшие сроки наладила производство различных вооружений. Об этом во вторник, 27 августа, напомнил заместитель председателя российского Совета безопасности и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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