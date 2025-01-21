Опрос BofA показал, что мягкая политика Трампа спровоцирует рост отстающих акций

По данным опроса Bank of America, существуют первые признаки того, что инвесторы готовятся к тому, что отстающие акции начнут расти, полагая, что президент США Дональд Трамп может занять более мягкую, чем они опасались, позицию по мировой торговле, пишет Bloomberg.
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