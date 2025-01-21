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Блог частного инвестора

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Опрос BofA показал, что мягкая политика Трампа спровоцирует рост отстающих акций

Опрос BofA показал, что мягкая политика Трампа спровоцирует рост отстающих акций

По данным опроса Bank of America, существуют первые признаки того, что инвесторы готовятся к тому, что отстающие акции начнут расти, полагая, что президент США Дональд Трамп может занять более мягкую, чем они опасались, позицию по мировой торговле, пишет Bloomberg.

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