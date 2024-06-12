1 трлн рублей дополнительных доходов принёс России искусственный интеллект в 2023 году

В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума состоялась сессия "Искусственный интеллект: новые возможности или упущенная выгода", в которой принял участие первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
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