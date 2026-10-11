Минпросвещения предложило новые учебные планы для старшей школы

Министерство просвещения России подготовило проект приказа об обновлении федеральной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
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И начнется полная дискриминация сельских учеников. В Москве множество специалистов по разным профилям, а в деревне только учителя и тех не хватает. Делайте выводы сами.