Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Минпросвещения предложило новые учебные планы для старшей школы

Минпросвещения предложило новые учебные планы для старшей школы

Министерство просвещения России подготовило проект приказа об обновлении федеральной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.

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