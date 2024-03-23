В Сети появилось фото предполагаемого террориста, задержанного в Брянской области

Опубликованы кадры с задержанными лицами, подозреваемыми в теракте в "Крокусе"Сегодня директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину, что все 4 человека, подозреваемые в теракте на территории "Крокус Сити Холла", задержаны.
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