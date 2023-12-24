Аппетитный салат из свеклы и шпротов, или «Шуба по-новому»

Прошлый Новый год мы встречали у нашей кумы. Какой вкусный стол она накрыла, позаботилась буквально о каждой мелочи! На выбор было два вида мясного горячего, аппетитные гарниры, а от праздничных закусок и вовсе стол ломился.
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