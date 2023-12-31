В нескольких регионах России отменили массовые мероприятия из-за трагедии в Белгороде

В Ростовской области пока такого запрета нет.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в знак солидарности с Белгородом регион решил отказаться от праздничных новогодних программ, в том числе от торжественного открытия ёлки на центральной площади и запланированного концерта.
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