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В нескольких регионах России отменили массовые мероприятия из-за трагедии в Белгороде

В нескольких регионах России отменили массовые мероприятия из-за трагедии в Белгороде

В Ростовской области пока такого запрета нет.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в знак солидарности с Белгородом регион решил отказаться от праздничных новогодних программ, в том числе от торжественного открытия ёлки на центральной площади и запланированного концерта.

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