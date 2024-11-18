Шольц: переговоры с Путиным по Украине были и остаются важным шагом

Он также отметил, что не будет поставлять Киеву ракеты Taurus. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным были и остаются важным шагом для того, чтобы позиции Евросоюза по украинскому конфликту были донесены до Москвы.
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