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Петербургский дневник

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Дмитрий Панов: «У молодежи есть колоссальный запрос на социализацию»

Дмитрий Панов: «У молодежи есть колоссальный запрос на социализацию»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга – о проекте «Бал дебютантов» Всероссийский проект «Бал дебютантов» уже не первый год объединяет талантливых студентов более чем из 20 вузов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Донецка и Луганска, тем самым предоставляя возможность одаренной молодежи полноценно не только прикоснуться к истории нашей страны и ее традициям, но и даже в какой-то степени стать их частью.

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