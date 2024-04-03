Дмитрий Панов: «У молодежи есть колоссальный запрос на социализацию»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга – о проекте «Бал дебютантов» Всероссийский проект «Бал дебютантов» уже не первый год объединяет талантливых студентов более чем из 20 вузов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Донецка и Луганска, тем самым предоставляя возможность одаренной молодежи полноценно не только прикоснуться к истории нашей страны и ее традициям, но и даже в какой-то степени стать их частью.