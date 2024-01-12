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Конкурс «Обратный 1999 год»: выиграйте более 3000 подарочных кодов

Конкурс «Обратный 1999 год»: выиграйте более 3000 подарочных кодов

Реверс: 1999 год. — это самая популярная игра среди геймеров по всему миру! Здоровое сочетание казуальных PvE-ориентированных игровых режимов и системы Gacha породило эту удивительно увлекательную игру, и все это благодаря разработчикам из Bluepoch.

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